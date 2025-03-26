ABRA KADABRA

Goggle’a nazar için okunacak ayetler yazdım. Şok oldum. Abuk sabuk sayfalar açıldı. ‘Sevdiğiniz geri gelsin.’, ‘Basiret nasıl bağlanır?’ Ve ağzıma almak istemediğim onlarca çirkinlik.

Yazması da konuşması kadar zor, iç karartıcı bir konu. Zaman zaman sihir ve büyü yapanları ve yaptıranları duyuyoruz. Dünyevi menfaatler uğruna insanların duygularını ve kazançlarını sömüren cinci, falcı, medyum, muskacı ve üfürükçülere şahit oluyoruz. Sosyal medya da bu kötülükleri işleyenlere destek oluyor.

Dinimizce sihir ve büyü, büyük bir günahtır. Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak, kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Bu günahı işleyenler, tövbe etmedikçe ve haklarına girdikleri kişilerle helalleşmedikçe Allah’ın gazabından asla kurtulamazlar. Cinlerle irtibat kurup gaipten bilgi aldıklarını iddia edenler düpedüz yalancıdır. Bu hususta Müslümana düşen; ibadete ve duaya devam etmektir. Felak ve Nâs surelerini bolca okumaktır.

Bir de kahve, çay, tuz ve bakla gibi nimetlerle bakılan fal çeşitleri var. Bunlar ve ele yüze bakarak geleceğe ait tahminler yürütmek boş ve gereksizdir. Yalan söylemeyeceğim. ‘Fala inanma, falsız kalma.’ kafasıyla kahve falına bakmışlığım da baktırmışlığım da var. Fakat geyik ötesi değil. İnanıp ona göre davranmaktan Allah muhafaza etsin. İşim olmaz. Tek kusurum burçlara tapmam. Burç benim her şeyim. Burç ne derse odur!(Şaka şaka)

Yetmiyormuş gibi bu safsatayı; televizyon, gazete ve sosyal medyada paylaşmak da moda oldu. Bunların getirdiği ağır vebali görmezden gelinmemeli.

Bireysel ve içtimai sıkıntılarımızın çaresi inançtır. İnanç, hastalıklarımızın şifasına yönelik tıbbi tedavi yollarına başvurmakla beraber, bedenimize sıhhat, ruhumuza sükûnet verir. Ancak Kur’an ayetlerini veya duaları bir kâğıda yazarak veya üfleyerek kazanç elde etmenin dinimizde yeri yoktur.

Bütün bu batıl inanç ve hurafeler, sağlıklı bir din anlayışının oluşmadığı ortamlarda zemin bulmaktadır. Bu da bizlere; doğru dini bilginin ne kadar zaruri ve vazgeçilmez, din istismarının ise ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça göstermektedir.

İnsanın duygularını istismar edenlere karşı uyanık olması lazım. Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım. Allah’ın izni olmadan hiçbir kimse ve hiçbir yöntem kişiye ne fayda sağlar ne de zarar verebilir.

Allah bizleri bunlarla uğraşan insanlardan korusun, onları da ıslah etsin…