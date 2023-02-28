Hatmi Çiçeği nelere iyi geliyor?

Hatmi çiçeği, öksürük, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı kullanılan, halk arasında ise hire, silindir çiçeği, deve gülü, gülhatmi isimleriyle bilinen ebegümecigiller ailesine ait bir bitki.

HATMİ ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Hatmi çiçeği, hastalıklara karşı vücut direncini artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerde bulunur. Soğuk algınlığından sinir sistemine kadar birçok alanda faydası bulunur. Hatmi çiçeği faydaları şu şekilde sıralanabilir:

CİLDİ ONARIR

Hatmi çiçeği de güneşin zararları etkilerinden biri olan lekelere ve yanıklara karşı kullanılır. Bazı bitki türlerin cildin yenilenmesinde ve onarılmasında önemli rol oynar. Çiçek yaprakları ve köklerinden elde edilen hatmi çiçeği suyundan cilt tedavisinde yararlanılır. Hatmi çiçeğinden oluşturulan sıvıyı cildinize uygulamadan önce mutlaka uzman doktordan görüş almanız gerekmektedir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Hatmi çiçeği de vücut direncini artırır, hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı vücut direncimizi korumanın yolu bağışıklık sistemimizi güçlendirmekten geçer. Bu noktada vücut direncini artırmak için tüketilen bitki çayları önem taşır.

SOLUNUM YOLLARINA İYİ GELİYOR

Hatmi, şiddetli öksürük, soğuk algınlığı ve grip tedavisinde tercih edilen bir bitki türüdür. Kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde vücut direncimiz düşer ve solunum yolu hastalıklarına yakalanabiliriz. Öksürük nedeniyle oluşan boğazda oluşabilecek ağrı ve tahrişi azaltır. Ağızda oluşabilecek kuruluk durumunda tükürük üretimini artırmada etkili olur. Solunum yolları problemleri yaşayanlar için hatmi çiçeği çayı, iyi bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİN DÜZELMESİNE DESTEK OLUYOR

Hatmi, içeriği sayesinde bağırsakların hızla çalışmasında etkili olur. Tüketildiğinde vücutta biriken fazla suyun idrar yoluyla atılmasını sağlar. Böylelikle vücuttaki sıvı dengesini de oluşturur. Bağırsak problemleri başında yer alan şişkinlik ve gaz ile ilgili sorunların giderilmesinde kullanılır.

KALP VE KARACİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER

Tıkalı damarlardan dolayı birçok kalp problemleri oluşabilmektedir. Hatmi çiçeği demlenerek tüketildiğinde kan damarlarının açılmasında etkili olur. Bu hatmi çiçeğinin az bilinen faydalarından bir olarak bilinir. Karaciğer fonksiyonları üzerinde etki sağlayan hatmi çiçeği, kronik inflamasyona karşı da savaştığı bilinmektedir.

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİNE SAHİP

Gün içerisinde yaşanan stres, sinir ve olumsuz duygular vücutta sağlık problemlerine neden olabilir. Stresin etkisiyle birlikte uykusuzluğun görülmesi kişinin bağışıklık sisteminin düşmesine yol açar. Hatmi çiçeği, çay olarak tüketildiğinde doğal bir ağrı kesici görevi görür. Vücudun sakinleşmesini sağlayarak oluşabilecek sağlık problemlerine karşı korur.