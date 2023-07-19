Havada asılı kadın oyunu yaptılar. Bunlar da yabancıların sahtekarları

Görüntüde genç kadın 3 kişinin ortasında önce dizlerini kırarak eğiliyor, sonra bir anda yerden yükseliyor.

Üç adam o esnada kadının kol, bacak ve kollarından aşağı doğru çekip kafasından bastırarak kadını yere indiriyor. Genç kadının yüzünün ise hayretler içinde kalması kameraya yansıyan görüntüde net bir şekilde görülüyor. Güçlükle yere indirilen kadın bir kez daha havalanmasın diye boynuna ağır bir çanta asılıyor.

Sokakta yaptıkları illüzyon gösterisiyle görenleri şaşkına çeviren ekibin sosyal medyaya düşen görüntüleri çok sayıda etkileşim aldı.