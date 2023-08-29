Havalar ısındı plajlar ziyaretçi rekoru kırdı

Zonguldak Kapuz Plajı sadece bu sene yaz sezonunda 100 bin kişinin ziyareti ile doldu taştı.

KAYNAK: İHA
Havalar ısındı plajlar ziyaretçi rekoru kırdı


Kapuz Plajı doğal güzellikleri ve denizle bütünleşen atmosferi, Zonguldaklıların ve şehir dışından gelen misafirlerin yaz aylarında tercih ettiği önemli ziyaretçi noktalarından biri oldu. Günlük yaklaşık 2 bin ziyaretçi sayısına ulaşan plajda hafta sonu ziyaretçi sayısı 3 bini aştı. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ulaştı. Plaj, çoğu halk plajını geride bıraktı.

Plajda görev yapan cankurtaranlar boğulma tehlikelerine karşı bekledi. Kapuz Plajı Cankurtaranı Muzaffer Kaya, "19 Haziran'dan itibaren yoğun bir katılım oldu. Açılıştan bugüne toplamda 100 kişiyi boğulmaktan kurtardık. Vatandaşlarımıza cankurtaranın olduğu bölgede denize girmeyi tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar burada keyifli bir şekilde tatillerini geçirebilir. Sezon kapanıncaya kadar bu şekilde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi

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