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Her derde deva olan şifa kaynağına yoğun talep. Havalar soğudu

Kış hastalıklarından korunmak isteyen Sivaslılar, sakatat tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirdikleri bildirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:19
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Havalar soğudu. Sakatata talep arttı

Her derde deva olan şifa kaynağına yoğun talep. Havalar soğudu
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İHA’nın haberine göre; Sivas’ta havaların soğumasıyla birlikle sakatat tüketiminde artış gözlendiği vurgulandı. A vitamini, B grubu vitaminleri, demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengin olan sakatat ürünleri kış aylarının adeta vazgeçilmez gıdası haline geldi. Bağışıklık sitemini güçlendirdiği bilinen sakatat, kuzu kelle, paça, işkembe, ciğer, böbrek, pöç gibi ürünlerle reyonlarda tüketiciyle buluşuyor.

HEM TOK TUTUYOR HEM ŞİFA OLUYOR

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, sakatat ürünlerinin tok tutma özelliğine sahip olduklarını belirterek şunları dile getirdi:

“Sivas’ta kış ayının gelmesiyle birlikte sakatat tüketimi artmaya başladı. Sakatatları yeteri miktarda tükettiğimizde bağışıklık sitemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Şu anda kış ayı soğukları başladı. Bu soğuklarda işkembe çorbasını yanında bol yeşillikli salatayla kullanarak bağışıklığını güçlendirebilirsiniz. Sivas sakatat tüketimi bakımından zengin olduğu vurgulandı. Kırmızı sakat grubuna; karaciğer, akciğer, kalp, böbrek, dalak, dil ve baş eti girerken beyaz sakatatlar grubuna ise; işkembe, mumbar, ince bağırsak, billur, beyin, omurilik gibi çeşitli dokular giriyor. Bu organların tümü sakatat olarak adlandırmaktadır. Sakatat tüketimi bağışıklık sitemini güçlendirmeye yarayan besinlerdir. Sakatatlar içerdiği vitamin, mineral ve zengin içeriği sayesinde vücuda birçok yarar sağlamaktadır. Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sayesinde A vitamini, B grubu vitaminleri demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengindir. Yüksek protein içeriğine sahip olması sayesinde tok tutma özelliği fazladır. Ancak tüketimi sonrasında sindirime yardımcı olmak için bol su tüketimini öneriyorum. İyi bir demir kaynağıdır. Kansızlık (anemi) yaşayan bireylerde C vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığını arttırabilirsiniz. Karaciğer tüketimi anemide beslenme tedavisinde sıklıkla kullanılır. Özellikle sakatat tüketiminin yanında mutlaka bol limonlu salata tüketmeyi öneriyorum”

SATIŞLAR ARTTI

Kasap Halit Durmaz, havaların soğumasıyla birlikte sakatata olan talebin arttığını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Sivas’ta kış olduğu zaman sakatata biraz daha ilgi oluyor. Birde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kış ayalarında tüketimi oldukça artıyor. Güzel bir besin, kışın tercih edilen bir şey. Kuzu kelle, paça, işkembe, ciğer, böbrek, pöç var ve onun haşlaması güzel oluyor. Kırık çıkık hastalığı olan vatandaşlar genelde paça çorbası içiyor. Sakatat ürünleri insanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve genelde kış mevsimlerinde tercih ediliyor. Çok güzel bir besin kaynağı. Yaz mevsimlerinde bu kadar talep yok ama kış aylarında tercih ediliyor. Havaların soğumasıyla sakatat çeşitlerimizin satışına başladık”

ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA TÜKETİLİYOR

Sakatat alan müşteri Hüseyin Akgül, kış mevsimlerinde sakatatı daha çok tükettiklerini vurgulayıp şunları söyledi:

“Ben ciğer aldım. Kış geldi ve bu yiyecekler bağışıklığı güçlendiriyor. Sakatat şifalı ve kış geldiğinde biz daha çok tüketiyoruz.”

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