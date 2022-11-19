Soğuk havalarda saç bakımı. Bunları yapın kafanız rahat olsun

CnnTürk’te yer alan habere göre; Saç sağlığınız mevsimsel değişimlerden kimyasal işlemlerden yanlış bakım alışkanlıklarından ya da düzensiz beslenmeden olumsuz yönde etkileneceği bildirildi.

Mevsimsel değişimler saç sağlığınızı da doğrudan etkilerken, kış aylarıyla birlikte soğuyan hava koşullarına karşı saçlarınızı güçlendirmeniz gerektiği vurgulandı. Kış aylarında saçlar daha çok kurur ve kırılacağı bildirildi. Bu nedenle neme ihtiyaç duyulacağı vurgulandı. Değişen hava koşullarıyla birlikte saç bakımınızda da değişikliğe gitmeniz gerekir. Saçlarınıza nem depolayan ve saç köklerini güçlendiren yöntemleri alışkanlık haline getirerek saçlarınızı koruyabilirsiniz.

Saçların soğuk havalarda kurumasını engellemek için kapsamlı bir bakım yapmanız gerekir. Saç tellerini sık sık nemle beslemek, hasarı önlemenin ve uzun, kaliteli yapıya sahip güçlü saçları teşvik etmenin anahtarıdır. Saç tipinizi göz önünde bulundurarak satın alacağınız bakım ürünleri içle saçlarınıza nem depolayabilirsiniz

Saçlarınızı güçlendirmek için doğru bakım yöntemlerini uygulamanız ve mevsime göre saç bakımınızda değişikliğe gitmeniz gerekir. Özellikle soğuk havaların fazlasıyla hissedildiği şu günlerde saçlarınızı dış etkenlere karşı güçlü hale getirmek için nem depolamanız şart. Saçlarınızı nemlendirerek güç kalkanı oluşturabilirsiniz.

Her gün saçlarınızı yıkamak saç diplerinin kurumasına ve zamanla pul pul dökülmesine yol açar. Ayrıca saçlarınıza nem kazandırabilmek için her banyoda saç kremini kullanmanız gerekir. Saç kremleri saçlara nem depolamanın en kolay yoludur.

Saçlarınızı soğuk havalara karşı dirençli hale getirebilmek için saç yıkama sıklığınızı değiştirmeniz önerilir. Saçlarınızı her gün yıkama yerine 2 günde 1 şeklinde yıkamanız önerilir. Saçları soğuk havalarda aşırı yıkamadan daha kırılgan hale getirir. Saçlar kendi doğal yağına ihtiyaç duyar ve bu şekilde beslenir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Saçlarınıza mutlaka saçlarınızı güçlendiren bir serum sürün.

Saçlarınızı geniş taraklı bir saç fırçası yardımıyla tarayın.

Ardından kurumasını bekleyin.

Banyo sonrasında sırasıyla saçlarınıza uygulamanız gerekenler;

Havlı yardımıyla saçlarınızdaki ıslaklığı alın.

NOT: Saçlarınızın sağlığı için genellikle ısı ile kurutma işlemi yapmanız önerilmez. Ancak yine de fön makinesinden vazgeçmem diyorsanız saçlarınızı en düşük ısıda kurutmanız önerilir.

SAÇ KREMLERİNİ KULLANIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER:

-Islak saçlarınızın fazla nemini alın.

-Saç kremini saçlarınızın boy ve uçlarına sürün.

-Daha sonra 10-15 dakika bekleyin.

-Saçlarınızı güzelce durulayın.

-Saçlarınıza nem depolamak için banyo sonrası bakım yapmayı da ihmal etmemeniz gerekir. Banyodan çıktıktan sonra saçlarınıza mutlaka bir saç serumu sürün. Saç serumlar saç tellerinin güçlenmesine yardımcı olur. Saçların daha kolay açılmasını destekler.

-Kozmetik ürünlerini kullanmak istemiyorsanız zeytinyağından bir saç serumu yapabilirsiniz. Az miktarda zeytinyağını saçlarınızın boy ve uçlarına sürerek saç sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızın nemini kaybetmesini istemiyorsanız banyo sonrasında aşırı ısı kullanarak kurutmayın.

DÜZENLİ BESLENİN VE BOL SU İÇİN

Saçlarınızı soğuk hava şartlarına karşı daha güçlü hale getirmek için beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Doğru ve dengeli beslenerek saçlarınızın ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlamalısınız. Saçları halat gibi güçlü hale getiren yiyecekleri beslenme listenize eklemeniz gerekir.

SAÇLARI GÜÇLENDİREN BESİNLER:

-Ispanak

-Yoğurt

-Fasulye

-Havuç

-Ceviz

-Soya sosu

-Zeytinyağı

-Bol sebze ve meyve

Saçları nemli tutmak ve güçlü hale getirmek için her gün 2 litre su içmek büyük önem taşıyor. Su içmeyi ihmal ettiğinizde saçlarınızın neminin azalmasına neden olursunuz. Saçların nemini koruyarak güçlü olmalarını destekler. Su saçları besler. Saçların sağlıklı olmasına yardımcı olur.

