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Gripler arttı. Aktarlarda yoğunluk başladı

Grip ve nezle vakalarının artmasıyla beraber vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aktarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:21
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Havaların soğumasıyla grip vakaları da arttı. Aktarda yoğunluklar oluştu

Gripler arttı. Aktarlarda yoğunluk başladı
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İHA’nın haberine göre, takviye edici gıda olarak bilinen ve genelde aktarlarda satışa sunulan ürünlere talep bugünlerde arttı. Gribal enfeksiyonların artmasıyla birlikte vatandaşlar aktarlara koşarken hibiskus, zencefil, zerdeçal ve çubuk tarçın gibi ürünler yoğun talep görüyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 5 yıldır şifalı bitki satışı yapan aktar Selami Bingöl, piyasadaki ilaç sıkıntısı nedeniyle vatandaşların şifayı bitkilerde aradığını söyledi.

ALTERNATİF TIBBA YÖNELDİLER

Vatandaşların alternatif tıbba yöneldiğini ifade eden Bingöl, “İnsanlar alternatif tıbba yönelmeye başladı. Özellikle kışın ülkemizde 3-4 ay havalar soğukken insanlar baharat ve aktarıcılara daha çok yöneliyor. Şu an en fazla şikayetlerden olan soğuk algınlığı ve grip için bizde en çok tercih edilen zencefil, zerdeçal, hibiskus yani bu ürünler kışın daha çok tercih ediliyor. Bunlar kışın kullanıldığı zaman kolay kolay hasta olma gibi bir durum olmuyor” diye konuştu.

İşlerin yoğunluğundan memnun olduğunu dile getiren Bingöl, “Soğuk algınlığı ve gripten korunmanın yolları var. Burada sattığımız takviye edici gıdalardan bitki çaylarına, bu bitkilerin özlerini yani tüm şifalı ürünleri burada kendi iş yerimizde satıyoruz. Bu ürünleri 3-4 ay düzenli bir şekilde ayda bir veya iki defa tüketildiği zaman grip ve soğuk algınlığından korunmuş olursunuz” şeklinde konuştu.

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

İlaç yerine en çok tercih edilenleri açıklayan Bingöl, “Bu bölgede en çok tüketilen zencefil, zerdeçal ve nebat şekeri dediğimiz bir şeker var. Bunlar en çok öksürük, grip, bronşit için çok faydalı. Özellikle son zamanlarda çam kozalağının ürünleri de popüler olmaya başladı. Onlar da astım, bronşit için kullanılıyor. Yani genellikle sattığımız ürünlerden insanlar memnun. Bizde en çok talep gören ürünler de zencefil, zerdeçal, havlıcan, çubuk tarçın, hibiskusdur. Bunlar şu an en çok talep gören ürünlerimiz” dedi.

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