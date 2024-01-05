Havalimanında yakalanan fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı. Suçu bakın kimlere attılar

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile Beril Talu haklarında çıkan 150 milyon liralık vurgun iddiası sonrası yurt dışına kaçmışlardı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan çiftin Gürcistan’a kaçtıkları tespit edilmişti. Talu çifti Gürcistan’dan İstanbul’a gelen uçakla Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri belirtildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.