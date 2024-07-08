Havanın sıcaklığını göstermek için güneş altında omlet yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
Havanın sıcaklığını göstermek için güneş altında omlet yaptılar

Antalya'da yüksek sıcaklıklara maruz kalan vatandaşlar, kavurucu havayı göstermek için güneşin altına tuttukları tavada ateş kullanmadan yumurta pişirdi.

Antalya'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, vatandaşlar yaratıcı bir yöntemle havanın ne kadar sıcak olduğunu gözler önüne serdi. Kavurucu sıcaklardan bunalan Antalya sakinleri, güneşin altında tuttukları tavada ateş kullanmadan yumurta pişirdi. Bu ilginç ve dikkat çekici anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu. Videoda, bir vatandaşın güneşin altına yerleştirdiği metal bir tavada yumurta kırdığı ve bir süre sonra yumurtanın yavaşça pişmeye başladığı görülüyor.

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