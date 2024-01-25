Havaya ateş açan maganda cezaevine gönderildi

Kaynak: İHA
Havaya ateş açan maganda cezaevine gönderildi
Antalya’da bir kişi iş yerinin önünde aracından havaya ateş açtı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi üzerinde yer alan bir iş yeri önünde, bir otomobilden tabanca ile havaya ateş açıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gönderildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde 9 milimetre çapında boş kovan tespit etti.

İşyerinin kamera kayıtları incelendikten sonra şüphelilerinin H.K. ve C.K. olduğu ekipler tarafından tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı yönlendirmesi ile adresleri tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıslara ait ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 25 fişek ile 3 boş kovan ele geçirildi.

Savcılığa sevk edilen şüphelilerden C. K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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