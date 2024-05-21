Kedinin spa günü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir video, izleyenleri hem gülümsetti hem de kıskandırdı. Videoda, sahibi tarafından adeta bir spa gününe tabi tutulan kedi, baştan sona özenli bir bakım sürecinden geçiyor. Kedinin uysal tavırları ve bakımın detayları, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Bakım günü, kedinin ensesine dış parazit damlatılmasıyla başladı. Ardından, başına geçirilen fanus şeklindeki boyunluk sayesinde tırnakları rahatça kesildi. En sonunda, buharlı taraklarla dikkatlice taranan kedi, bu keyifli anların tadını çıkarırken sahibine hiç karşı koymadı.

Bu sıradışı bakım seansı, kedinin uysal ve huzurlu tavırlarıyla birleşince izleyenlerin beğenisini kazandı. Kedi, kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi. Birçok kullanıcı, kedinin sakinliğine ve sahibinin özenine hayran kaldığını belirten yorumlar yaptı.