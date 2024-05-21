Yanında 24 valizle seyahate çıkan kadın sosyal medyada tartışma yarattı

Seyahati için yanında 24 valiz götüren bir kadının sosyal medyada paylaştığı video, geniş yankı uyandırdı ve tartışma konusu oldu. Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken kadın, valiz dolu yolculuğunun kesitlerini paylaşarak sosyal medyada izleyenlerin ilgisini çekti.

Videoda, kadın havaalanına gelişinden, valizlerin taşınmasına kadar pek çok anı paylaşarak seyahat deneyimini gözler önüne serdi. Kullanıcıların bir kısmı, kadının bu kadar çok valizle seyahat etmesini gereksiz bulurken, bazıları da lüks yaşam tarzını eleştirdi. Bazı izleyiciler ise kadının özgürlüğünü ve imkanlarını kullanmasını savundu.