Unutkanlık için bazı beyin egzersiz önerilerinin yanı sıra tüketilen besinler de hafıza için önem taşıyor. Havuç hafızanın bilişsel işlevini iyileştirerek unutkanlığa iyi geldiği söylenmektedir. Peki, havuç suyu faydaları neler? Havuç suyu unutkanlığa iyi gelir mi?

Hafıza, hayatımızı anlamlandırmaya yarar. İnsanların geçmişte öğrendikleri bilgileri hatırlamalarına, yeni bilgileri öğrenmelerine ve yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olan önemli bir zihinsel işlevdir. Hafızayı kaybetmek veya zayıflaması, can sıkıcı durumlara meydan verir. İlerleyen yaşlarda unutkanlık, alzheimer ve demans gibi hastalıkları ortaya çıkarır.

Hafızayı güçlü tutmak için zihinsel egzersizler ve beslenme büyük önem taşır. Hafıza koruyucu gıdaları tüketmek beyin loblarını onarmaya yardımcı olur.

Unutkanlık yaşayanlar, düzenli havuç suyu içerek hafızasını kuvvetlendirebilir.

Havuç, içerisinde bulunan beta-karoten ayrıca bilişsel işlevi iyileştirir ve yaşa bağlı hafıza sorunlarıyla bunama riskini azaltır.

Zekayı geliştirmeye yarayan havuç suyu, zihnin diri tutulmasını sağlar.

Havuç suyuna 1 damla sıvı yağ eklenmesi faydayı arttırır.

HAVUÇ SUYU FAYDALARI NELER?

- Havuç suyu kilo vermek isteyen kişiler tarafından kullanılır. Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olduğu için kilo verme sürecini hızlandırır.

- A vitamini deposu olduğu için göz sağlığı için birebirdir.

- Cilt sorunlarına iyi gelir. Özellikle sedef hastalığında y da deride döküntü problemlerinde iyileştirici etkisi bulunur.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- Kanser türlerinin yayılmasına yardımcı olur.

- Kadınlar özellikle hamile kadınlar için çok değerli bir besindir.

- Yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olabilir.

- Zihinsel fonksiyonların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.