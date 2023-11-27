Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi karalahananın şaşırtan faydaları ortaya çıktı

Uzmanlar, karalahananın çok faydalı bir besin olduğunu ve sık sık tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

İşte karalahanayla ilgili detaylar…

Karalahana, turpgiller familyasından kalın ve geniş yapraklı bir kış sebzesidir. Yaprak rengi lahanadan daha koyu olan karalahana, ülkemizde daha çok Doğu Karadeniz’de yetişir.

Dünyada ise Asya ülkeleri karalahana yetiştiriciliği ve tüketiminde öndedir. Karalahana, hem pişirerek hem de çiğ olarak yenebilen, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besindir. Alternatif tıpta, kemik ağrılarına ve sindirim problemlerine iyi geldiği bilinir.

Karalahana, kızartma, çorba ve sarma gibi çeşitli yemeklerde kullanılır. Sumak ile birlikte tüketildiğinde daha lezzetli olur.

Karalahana, C vitamini açısından zengin olduğu için kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Ayrıca kan yapıcı etkisi ile anemi hastalığına karşı korur.

Yapılan araştırmalara göre, haftada iki kez karalahana yiyenlerin kasları daha güçlü olur.

KARALAHANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sinir sistemi ve beyin hafızası ile ilgili vitamin eksikliği unutkanlık hastalığının nedenlerindendir. Bu nedenle, hamilelikten başlayarak sinir hücrelerini yenilemek için K vitamini almak uzmanlar tarafından önerildi.

Karalahana, K vitamini bakımından zengin yeşil sebzelerden biridir. Beynin odaklanma yeteneğini geliştirir.

Karalahana ayrıca C vitamini açısından da çok besleyicidir. Bu vitamin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karalahana, vücuttaki toksinleri temizlemek için etkilidir ve bu etkiyi suyuyla gösterir. Karalahanayı iyice yıkayıp kaynattıktan sonra suyunu dökmeyin. Bir kavanoza koyun ve içine limon suyu sıkın. Her gün aç karnına bir bardak için.

Göz sağlığı için en önemli madde beta karotendir. Gözdeki beta karoten miktarı arttıkça görme şansı da artar. Karalahana, beta karoten açısından zengin gıdalardan biridir. Özellikle kataraktı önler.

Karalahana suyu sadece toksinleri atmaz, aynı zamanda idrar söktürücüdür. Böbrek bezlerinin çalışmasını artırır. Böylece böbrek taşı ve kumu oluşumunu engeller. Su, vücuttaki oksijenli hücre sayısını da artırır. Mesaneye de faydalıdır. Mesanenin tamamen boşalmasını sağlar.

Potasyum, kan dolaşımı için önemli bir maddedir. Ayrıca organ hücrelerinin işlevini de iyileştirir. Potasyum eksikliğinde kan basıncı artar. Bu da yüksek tansiyon ve baş ağrısına yol açar. Karalahana, bu sorun için doğal bir çözümdür. İçindeki potasyum sayesinde kan dolaşımını düzenler.

Hayvansal gıdalar, kemik iltihabı, artrit ve kalp hastalıklarına neden olur. Ayrıca kötü kolesterol seviyesini yükseltir. Bu da kalp krizi riskini artırır. Hastalıklar, yaşam kalitesini düşürür ve ölüm oranını yükseltir. Karalahana ise vücuttaki iltihabı gidermede çok etkilidir.