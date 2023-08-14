Hawaii’de can kaybı 96’ya yükseldi

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda yaklaşık 1 haftadır süren orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96’ya yükseldi.

KAYNAK: İHA
Hawaii’de can kaybı 96’ya yükseldi

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço artmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır devam eden ve adanın tarihi tatil beldesi Lahaina'nın büyük bir bölümünü yok eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 96’ya yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği belirtilirken, kadavra köpeklerinin de arama çalışmalarına katılmasıyla can kaybı sayısının yükseleceği söylendi.

HAWAİİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.

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