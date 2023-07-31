Hayaller Paris derken iki kere düşünmek lazım

Paris’te internet yayıncılığı yapan Mohamed Nouar metroda paylaştığı görüntülerle sosyal meydanın gündemine oturdu. Her gün metro da yolculuk yaptığını söyleyen Nouar’ın bindiği metrodaki yolcuların değişik halleri Hayal ettiğiniz Paris ile gerçekler bambaşka olabilir sözünü getirdi.