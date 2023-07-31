Hayaller Paris derken iki kere düşünmek lazım

Paris’te internet yayıncılığı yapan Mohamed Nouar metroda paylaştığı görüntülerle sosyal meydanın gündemine oturdu. Her gün metro da yolculuk yaptığını söyleyen Nouar’ın bindiği metrodaki yolcuların değişik halleri Hayal ettiğiniz Paris ile gerçekler bambaşka olabilir sözünü getirdi.

Hayaller Paris derken iki kere düşünmek lazım

Fransa'nın Paris kentindeki metroda yolculuk yaptığı anları bölümler halinde paylaşan sosyal medya yayıncısı, paylaştığı son videoyla gündeme damga vurdu. Metrodaki ilginç durumları kayıt altına alan yayıncı, 15.bölümünü sosyal medyada paylaştı.

METRO'DA DİŞİNİ FIRÇALAYANDA VARDI AYAK TIRNAKLARINI KESENDE

Mohamed Nouar isimli bir yayıncı, Paris'in metrosunda seyahat ederken karşılaştığı durumları sosyal medyada paylaştı. Yayıncı, metroda kendisiyle birlikte bulunan yolcuları görüntüledi. Yolculardan kimisi yolculuk esnasında dişini fırçalarken, kimisinin de ayak tırnaklarını kestiği görüldü.

Birbirinden farklı olayların görüntülendiği video sosyal medyada gündem olurken, görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

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