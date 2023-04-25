Hayatında hiç İstanbul'u görmedi ama 54 kez trafik cezası yedi

Bursa İznik’te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz'ın traktörü yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tınmaz hayatında görmediği İstanbul’da 54 kez köprü ve otoyol cezası ile karşı karşıya kaldı.

Hayatında hiç İstanbul'u görmedi ama 54 kez trafik cezası yedi

İHA'nın haberine göre, Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır 16 H 4467 plakalı traktörünü kullanıyor. Fakat son 7 aydır hayatı traktörü yüzünden kabusa döndü. Traktörüne 54 kez İstanbul otoyol ve köprü’den izinsiz geçiş cezası geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, “7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum” dedi.

aw877210-01.jpg

aw877210-02.jpg

aw877210-03.jpg

aw877210-04.jpg

aw877210-05.jpg

aw877210-06.jpg

aw877210-07.jpg

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi Güncel
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular Spor
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz' Güncel
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi Sağlık
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor Magazin
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor Dünya
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı Dünya
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı