Hayatından çıkardığı 6 besini açıkladı. Teyzesi 98'i geçti. Annesi 88 yaşında kanseri yendi

Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka'nın annesi 86 yaşında kanseri atlattı ve teyzesi 98 yaşını geçtiği bildirildi. Japon beslenme uzmanı hayatı kısaltan 6 besini açıkladı.

Hayatından çıkardığı 6 besini açıkladı. Teyzesi 98'i geçti. Annesi 88 yaşında kanseri yendi

Duvar’ın CNBC'de yayımlanan Michiko Tomioka’nın yazısından çevirisine göre; Ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkeler arasında en üst sıralarda yer alan Japonya'dan beslenme uzmanı, hiç tüketmediği 6 ürünü açıkladı.

ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini dile getirdi.

Kanser atlatan annesinin 88, teyzesini 98 yaşını geçtiğini vurgulayan Tomioka'nın asla tüketmediği 6 yiyeceği bulunması dikkat çekti.

KAHVALTILIK GEVREKLER

Japon beslenme uzmanına göre fazla şeker tansiyon sorunlarına, kilo alımına ve iltihaplanmaya neden olduğu bildirildi.

TATLI

Tomioka fazla şeker içeren, mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zarar verdiğini ifade etti ve “Tüm şekerlemeleri hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz” sözlerini kullandı.

KREM PEYNİR

Japon uzman özellikle krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu dile getirerek içerisinde yüksek kolesterol miktarına da dikkat çekti.

FAST FOOD HAMBURGERLER

Japon beslenme uzmanı Tomioka, fast food yemeklerinden uzak duran beslenme uzmanı, bu ürünlerin içerisinde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek miktarda bulunduğunu dile getirdi. Tomioka, bu maddelerin kötü kolestrol olarak bilinen LDL'i yükselteceğini söyledi.

SOSLİ SANDVİÇ

Tomioka, işlenmiş et ürünlerinde tuz oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığına da dikkat çekti.

GAZLI İÇECEK

Günde en az 1 veya 2 bardak şekerli gazlı içecek tüketmek, insanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına neden oluyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Odaklanmayı zorlaştırıyor ve migreni de tetikleyebiliyor.

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