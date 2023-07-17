Hayatınızda size zarar veren insanlardan nasıl kurtulursunuz? Her şey bu videoda gizli

Editör: Ersoy Özden

Tohumlarını Amazon Ormanları'ndan göçmen kuşlarının getirdiği tahmin edilen nilüfer çiçeği güzelliği ile adeta büyülüyor. Mayıs ayında açmaya başlayan Kasım ayında ise sezonu biten bu çiçek güzelliği ile büyülüyor.

Ancak bu büyüleyici çiçeği saran sorunlar göz alan güzelliğini ortaya koymasına engel olabiliyor. Tıpkı çevresindeki bazı kişiler nedeniyle kendi yeteneklerinden, güzelliğinden uzaklaşan insanlar gibi.

Sosyal medyada yayınlanan ve nilüfer çiçeği görüntüsünün yer aldığı bir video tam da bu mesajı veriyor.

"Hayatında sana zarar veren insanlardan kurtulduğunda dönüşeceğin kişilik" notu ile paylaşılan videoda taç yapraklarını yosun saran bir nilüferin yosunlardan kurtarıldığında ortaya çıkan güzelliği gösteriliyor.