Hayatlarında ilk kez deniz gören çocukların şaşkınlığı

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyü ilkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerin yaptığı ortak program sonucunda denize kıyısı olan Hopa ilçesine götürüldü.

Hopa merkez Kopmuş Halk Plajında denize ayaklarını sokan minik öğrenciler sahilde yürümenin ve taşlarla oynamanın keyfini çıkardı

Anasınıfı öğrencilerini denizi göstermek için geldiklerini ifade eden öğrenci velisi Songül Hayat “Bizim yaşadığımız yerde deniz yok. Çocuklarımız da çok istiyorlardı. Onlara farklı bir anı kalsın istedik. Deniz sonrasında lunapark etkinliği yapalım dedik. Çocuklar çok eğlendiler çok mutlu oldular. Deniz onlar için çok farklı geldi. İlk defa görüyorlar” dedi.

Anasınıfı öğrencisi Pamuk Miray Yarar, denizi ilk defa gördüğünü ve çok dalgalı olduğunu belirterek hiç korkmadığını ifade ederken, Zümra Hayat ise çok eğlendiğini ve taşlarla oynamayı sevdiğini, denize girdiği için üzerinin ıslandığını söyledi.