Hayatlarında ilk kez deniz gören çocukların şaşkınlığı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayatlarında ilk kez deniz gören çocukların şaşkınlığı

Artvin’in denize kıyısı olmayan Yusufeli ilçesinde denizi görmeyen minik öğrencilerin istekleri yerine getirildi. Denizi gören çocukların şaşkınlığı yüzlerinden okundu.

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyü ilkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerin yaptığı ortak program sonucunda denize kıyısı olan Hopa ilçesine götürüldü.

Hopa merkez Kopmuş Halk Plajında denize ayaklarını sokan minik öğrenciler sahilde yürümenin ve taşlarla oynamanın keyfini çıkardı

Anasınıfı öğrencilerini denizi göstermek için geldiklerini ifade eden öğrenci velisi Songül Hayat “Bizim yaşadığımız yerde deniz yok. Çocuklarımız da çok istiyorlardı. Onlara farklı bir anı kalsın istedik. Deniz sonrasında lunapark etkinliği yapalım dedik. Çocuklar çok eğlendiler çok mutlu oldular. Deniz onlar için çok farklı geldi. İlk defa görüyorlar” dedi.

Anasınıfı öğrencisi Pamuk Miray Yarar, denizi ilk defa gördüğünü ve çok dalgalı olduğunu belirterek hiç korkmadığını ifade ederken, Zümra Hayat ise çok eğlendiğini ve taşlarla oynamayı sevdiğini, denize girdiği için üzerinin ıslandığını söyledi.

aw210063-01.jpg

aw210063-02.jpg

aw210063-03.jpg

aw210063-04.jpg

aw210063-05.jpg

aw210063-06.jpg

aw210063-07.jpg

aw210063-08.jpg

aw210063-09.jpg

Son Haberler
Ütü bir evi ateşe verecekti Yerel Haberler
Ütü bir evi ateşe verecekti
Giresun'da dayısını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Giresun'da dayısını bıçaklayarak öldürdü
Bahçeşehirliler korosu kulakların pasını sildi Kültür Sanat
Bahçeşehirliler korosu kulakların pasını sildi
Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı Gündem
Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Altın fiyatlarında son durum Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum
İngiliz Gazetesinden zehir zemberek Türkiye analizi. Çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu Ekonomi
İngiliz Gazetesinden zehir zemberek Türkiye analizi. Çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu
Fenerbahçe'nin şampiyonluk planı ortaya çıktı Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk planı ortaya çıktı