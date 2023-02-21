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Hayden Panettiere'in kardeş acısı. Henüz 28 yaşındaydı

Dünyaca ünlü oyuncu Hayden Panettiere kardeşinin acı haberi ile yıkıldı. Panettiere'in, bazı yapımlarda oyunculuk deneyimi de yaşayan kardeşi Jansen Panettiere, 28 yaşında hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:37
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Hayden Panettiere kardeş acısısıyla yıkıldı! Henüz 28 yaşındaydı

Hayden Panettiere'in kardeş acısı. Henüz 28 yaşındaydı
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Ünlü oyuncu Hayden Panettiere’in kardeşinden acı haber geldi. Panettiere'in, bazı yapımlarda oyunculuk deneyimi de yaşayan kardeşi Jansen Panettiere, 28 yaşında hayata veda etti.

Ablası Hayden'in ayak izlerini takip eden ve The Walking Dead, Perfect Game adlı yapımlarda rol alan Jansen Panettiere'in ölüm nedeni açıklanmadı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Hayden Panettiere ile kardeşi Jansen, 2004 yılında Tiger Cruise; 2005 yılında da Racing Stripes adlı yapımlarda birlikte kamera karşısına geçmişti. Jansen Panettiere ayrıca 2005 yılında The X's'te de rol almıştı. Jansen Panettiere, son olarak geçen yıl Love and Love Not adlı yapımda görev almıştı.

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