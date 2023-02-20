Ünlü komedyen Richard Belzer hayatını kaybetti

Law & Order dizisinin yıldızı 78 yaşındaki ABD'li aktör ve stand-upçı Richard Belze 78 yaşında Fransa'nın Beaulieu-sur-Mer bölgesinde hayatını kaybetti.

Belzer'in “Law & Order: SVU” dizisinde canlandırdığı dedektif John Munch, televizyonun en ikonik karakterlerinden biriydi.

Belzer, 230'dan fazla bölümün ardından Ekim 2013'te "SVU"da düzenli olarak yer aldı. Munch karakteri, diğer tüm kurgusal karakterlerden daha fazla TV dizisinde yer aldı. Karakter 1993'teki ilk çıkışından bu yana her biri 20 sezon boyunca televizyonda yer alan “Gunsmoke’s", “Cheers” ve “Frasier” adlı yapımlarda da vardı.

Belzer, “3rd Rock From the Sun”, “Arrested Development” ve “30 Rock” komedilerinde, HBO'nun “The Wire”ında, Fox'un “The X-Files”ında ve UPN'nin “The Beat” dizisinde Munch olarak konuk oyunculuk yaptı.

Belzer'in bugüne dek rol aldığı filmler arasında 1980 yapımı “Fame", 1983 yapımı "Scarface", 1989 yapımı “Fletch Lives” yer alıyor.

1944'te Bridgeport'ta doğan Richard Jay Belzer, 1960'ların sonunda Bridgeport Post'ta muhabir olarak çalıştı ve önemli bir yazar olma hırsı vardı. Massachusetts'teki Dean College'a girdi, ancak okuldan atıldı.

1972'de New York'a taşındıktan sonra Belzer, iğneleyici mizahıyla tanınan bir stand-up komedyeni olarak çalışmaya başladı.

1975'te, "Saturday Night Live"ın yapımcısı ve yakın bir arkadaşı olan Lorne Michaels, Belzer'e "SNL"de çalışmayı teklif etti. Ünlü aktör, bir süre SNL'de komedyenlik yaptı. Aynı zamanda radyo sunuculuğu da yapan Belzer, bugüne dek beş kitap yazdı.

Belzer, aktris Harlee McBride ile üçüncü evliliğini yaptı.

