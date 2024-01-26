Hayırsever vatandaştan Yenikapı semt pazarında yürek ısıtan hareket: Pazar tezgahını satın alıp ücretsiz dağıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Hayırsever vatandaştan Yenikapı semt pazarında yürek ısıtan hareket: Pazar tezgahını satın alıp ücretsiz dağıttı
İstanbul, Yenikapı'da perşembeleri kurulan semt pazarında bir hayırsever, sebze tezgahındaki tüm ürünleri satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istedi. Pazarcılar, yoğun ilgiden dolayı ürünleri adil bir şekilde dağıtmaya çalışırken bir yandan da hayırsevere dua yağdı.

İstanbul Yenikapı'da perşembe günleri kurulan semt pazarında bir hayırsever, sebze tezgahında bulunan tüm ürünleri satın alarak, pazarda bulunan onlarca kişiye ücretsiz dağıtılmasını istedi.

Hayırsever vatandaşın bu anlamlı jesti, pazar yerinde adeta sevgi ve yardımlaşma atmosferi oluşturdu. Pazarcılar, ürünleri adil bir şekilde dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Herkese bir poşet verilerek daha fazla kişiye ulaşma çabası, pazarda yoğun bir ilgi ve katılımın oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlar, hayırsever vatandaşa duacı olurken, bu güzel davranışın insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdi. Yenikapı semt pazarında yaşanan bu olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve insanların kalplerinde güzel izler bıraktı.

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