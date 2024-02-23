Hayvan dostu otelden kedi katliamı. Otelin lobisine sığınan kedileri katlettiler. Bu nasıl vicdan

Kaynak: Patronlar Dünyası
Hayvan dostu otelden kedi katliamı. Otelin lobisine sığınan kedileri katlettiler. Bu nasıl vicdan
Muğla’nın Kuşadası ilçesinde kendilerini hayvan dostu olarak lanse eden 5 yıldızlı bir termal otelin lobisine sığınan kedilerin, otel yönetiminin talimatı doğrultusunda katledildiği ortaya çıktı.

Kuşadası Davutlar’da, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan skandal görüntüler, hayvan severleri şoke etti.

Hayvan dostu olduğunu iddia eden bir otelde, lobiye sığınan kedilerden, yabancı turistlerin rahatsız olmasından dolayı, otel yönetimi çalışanlardan kedilerin toplatılmasını istedi.

Soğuk havada otele sığınan birkaç kedi yabancı bir misafirin rahatsız olması nedeniyle bir çuvala doldurularak çöpe atılırken, yakalama esnasında ağır yaralanan kedilerin tamamının öldüğü öğrenildi.

Bazı hayvan severler, kedilerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunu, bunun yerine veteriner gözetiminde kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi seçeneklerin uygulanması gerektiğini belirtti.

Hayvan dostu bir misafir tarafından çekilen videodaki görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırırken, bazı otel müşterileri ise uluslararası sitelere yaşanan bu durumu yazarak otel yönetimini şikayet etti.

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