Kedi katilinin tutuklanması için 250 bin imza verildi. İyi hal indirimi uygulanmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kedi katilinin tutuklanması için 250 bin imza verildi. İyi hal indirimi uygulanmıştı
Başakşehir’de Eros isimli kediyi döverek öldüren İbrahim Keloğlan’ın tutuklanması için vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

İstanbul Başakşehir’de asansörün içinde Eros isimli kediyi 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın tutuklanması amacıyla 'change.org.tr' üzerinden imza kampanyası başlatıldı. Yılbaşı gecesinde, Eros’u tekmeleyerek öldüren Keloğlan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hükmün açıklanması geri bırakılarak serbest bırakıldı.

Keloğlan’ın serbest bırakılmasına yönelik tepkiler yurt genelinde yayıldı. İstanbul dışında Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay gibi illerde de hayvansever dernekleri tarafından duruma ilişkin eylemler düzenlendi.

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Hayvanseverler tarafından tüm dünyada sıklıkla kullanılan imza kampanyası platformu 'change.org.tr' üzerinden de #ibrahimkeloğlantutuklansın #KediKatili etiketleri ve başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Başlatılan kampanyanın açıklamasında, İbrahim Keloğlan’ın serbest bırakılması kararının kabul edilemeyeceği ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu kampanyada, Keloğlan'ın tutuklanması için imza verenlerin sayısı çok kısa bir sürede 250 bine yaklaştı.

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