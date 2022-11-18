Hayvan savunucusu derneğin başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit. Gazeteci Hüseyin Eroğlu açıkladı

Sokak köpeklerinin saldırılarına yönelik haberler ve şikayetler gündemden düşmezken geçtiğimiz günlerde Bitlis’de kuduz köpek tarafından ısırılan bir çocuk hayatını kaybetmişti. Köpek saldırılarından kaçarken çeşitli kazalar geçiren insanların görüntüleri ile beraber sokak köpeği konusu tekrar alevlendi.

Hayvan hakları konusunda paylaşım yapan “Paw Guars I Pati Koruyucuları” adlı sosyal medya hesabı, yaptığı bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dolaylı olarak tehdit etti.

“Paw Guars I Pati Koruyucuları” adlı sosyal medya hesabı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hayvanseverlerin sabrını sınamayın 💪

#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil! Önce yıllardır üzerine düşen görevi yapmayan, popülasyonun artmasının en büyük sebebi belediyeler ve başkanlarına gerekeni yapın! Suçlu hiç bir şeyden haberi olmadan yaşamaya çalışan bu canlar değil!

Bu paylaşımı alıntılayan Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Hüseyin Eroğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu paylaşıma şu ifadelerle yanıt verdi:

“Sabrımı sınanma” bir tehdit ifadesi malumunuz. Dolandırıclıktan dolayı türlü türlü davalar ve cezalarla muhatap olan, köpekleri gelir kapısı yaptığı ispatlanan bir adamın yönettiği dernek, devleti ve köpek sorununu dile getiren Cumhurbaşkanı’nı tehdit ediyor. Cesarete bak.

PAW GUARDS'IN KURUCUSU ERKİN ERDOĞDU HAKKINDAKİ İDDİALAR

Paw Guards’ın kurucusu olduğunu söyleyen Erkin Erdoğdu’nun, geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılandığı ve çeşitli cezalar aldığına ilişkin belgeler Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştı.

Erkin Erdoğdu hakkındaki mahkeme kararları: