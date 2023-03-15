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Ortaokul öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek

Samsun'da ortaokul öğrencileri yaptıkları süs eşyalarını satarak elde ettikleri gelirle deprem bölgesindeki sokak hayvanlarına mama aldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:45
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Öğrencilerden sokak hayvanları duyarlılığı

Ortaokul öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek
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(İHA)- Kahramanmaraş depremi sadece insanları etkilemedi. Bölgedeki sokak hayvanlarının bir kısmı deprem felaketinde kaybedildi. Geride kalan sokak hayvanları için mevcut yaşam şartları zorlaştı.

Samsun İlkadım ilçesi Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 7. sınıfta okuyan bir grup duyarlı öğrenci, okul müdürü Şahin Akın’ın desteği dahilinde bir proje başlattı. 

Okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Mustafa Yalçın Alp’in koordinasyonu ile öğrenciler kendi ilgi ve imkanları dahilinde süs eşyaları ve takı eşyaları yaptı.

Bu ürünleri başta öğretmenler olmak üzere yardımsever insanlar satın aldı. Elde edilen gelir ile alınan kedi ve köpek mamaları deprem bölgesinde yaşayan hayvanların beslenmesi için bölgeye ulaştırılmak üzere ilgili belediye birimine teslim edildi.

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