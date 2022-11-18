''Köpeğin yanından geçerken izin almalıyız'' dedi. Tepki çeken sözlerin tamamı şöyle

Sokak köpeklerinin saldırılarına ilişkin haberler üzerine sık sık dile getirilen şikayetler gündemden düşmüyor. Son olarak Bitlis’de kuduz köpek tarafından ısırılan bir çocuk geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Bununla beraber köpek saldırılarından kaçarken çeşitli kazalar geçiren insanların görüntüleri ile beraber sokak köpeği konusu tekrar alevlendi.

Kral Köpek Ailesi isimli YouTube kanalı ile bilinen köpek eğitmeni Çağrı Aracı, gazeteci Nevşin Mengü’nün canlı yayınına katılarak konu ile ilgili değerlendirmeloerde bulundu. Aracı, insanların köpeğin yanından geçerken bir “izin alma yöntemleri” olması gerektiğini ifade etti.

Aracı’nın sosyal medyada gündem olan sözleri şöyle:

“Köpekle göz göze geldiğinizde takip edebileceğiniz birkaç hareket sırası var. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Karşıdan karşıya geçerken yaptığımız basit bir hareket var değil mi? Sağımıza solumuza bakıyoruz sonra karşıya geçiyoruz. Nasıl bu basit bir trafik iletişim kuralıyken, köpekleri de araba gibi düşünelim. Karşılaştığımız bir köpeğin bize saldırma ihtimalini %90 engelleyebiliriz.”