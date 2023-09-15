Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü

Ardahan'da yaylada hayvan otlatırken gençlerin üzerlerine yıldırım düştü. Gençler hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü

İHA'nın habereine göre, Ardahan'ın Posof ilçesinin Sarıgül köyünde yaşayan Yusuf Can (18) ve Mustafa Can Bilgili'nin (18) yaylada hayvanlarını otlatırken bir anda üzerlerine yıldırım düştü.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge yandı. Yanık Tedavi Kliniğinde tedavisi devam eden Yusuf Can, "Olay sonrası gözlerimi hastanede açtım. Yağmur yağınca ıslanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdiğimizi hatırlıyorum. Sanırım boynumda taşıdığım altın zincir kolyenin izi derime çıkmış ve kolye parçalanmış" dedi.

Posof’un Sarıgül Mahallesi’nde çoban olmadığı için gençler sırayla hayvanları otlatıyordu. O gün sıra Mustafa Can Bilgili ile Yusuf Can’da idi ve inekleri yaylaya götürdüler. Bir süre sonra sağanak başlayınca iki arkadaş, ıslanmamak için şemsiye açtı. Bu esnada yıldırım düşmesi sonucu iki arkadaş yaralandı.

Olay yerine yakın köylüler durumu fark edip yetkililere haber verdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baygın durumdaki iki arkadaş ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yusuf Can’ın tedavisi halen hastanede devam ediyor.

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