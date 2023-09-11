Hayvana çarpmamak için 52 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Karabük'te önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaparak 52 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hayvana çarpmamak için 52 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Karabük'te, E.M.A. idaresindeki 78 DA 263 plakalı hafif ticari araç Kapullu istikametinden 5000 evler istikametine seyir halindeyken viraja girdiği esnada önlerine çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yaptığı esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp yaklaşık 52 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw027480-02.jpg

aw027480-03.jpg

aw027480-04.jpg

aw027480-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Son Haberler
İdrar tutukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
İdrar tutukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
Arda Turan'ın Fatih Terimli bank pozundaki ilginç detay ortaya çıktı Spor
Arda Turan'ın Fatih Terimli bank pozundaki ilginç detay ortaya çıktı
Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi Dünya
Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi
Bu bitki kanı temizliyor Şifalı Bitkiler
Bu bitki kanı temizliyor
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu? Keşfet
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Mahfi Eğilmez vatandaşın cebini bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez vatandaşın cebini bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Van’da 65 tarihi eser ve yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi Güncel
Van’da 65 tarihi eser ve yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi