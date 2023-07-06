Hazard ve Messi takım arkadaşı oluyor

Editör: Fatma Demirkaya

Lionel Messi ve Sergio Busquets takıma katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan MLS ekiplerinden Inter Miami ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMİŞTİ

İspanyol basınının haberine göre, Inter Miami Real Madrid’de istenmeyen adam ilan edilip sözleşmesi sonlandırılan Belçikalı yıldız Eden Hazard’ı gündemine aldı. Resmi temaslara önümüzdeki günlerde başlaması beklenen MLS ekibi oyuncunun uygun bir maaşı kabul etmesi halinde transferi gerçekleştirecek.

SADECE 10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Eden Hazard eflatun beyazlılarda bu sezon sadece 10 maçta forma giyerken bu maçlarda 1 gol, 2 asist kaydetti.