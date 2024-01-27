Hazımsızlığı bıçak gibi kesen ot ortaya çıktı

Doğal ürünlerin faydalarını araştıran insanlar, tarhun otunu da keşfettiler. Bu bitki, hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici özellikleriyle doğal beslenmenin bir parçası olabilir.

Peki, tarhun otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte detaylar...

TARHUN OTU NEDİR?

Tarhun otu, Sibirya kökenli, ıtırlı bir bitkidir. Bileşikgiller familyasına aittir. İnce uzun yaprakları, açık yeşil rengi ve keskin ama hoş bir kokusu vardır. Avrupa’da yaygın olarak yetiştirilen bir kültür bitkisidir.

Tarhun otunun farklı dillerdeki adları da merak edilmektedir. İngilizce’de “tarragon”, Almanca’da “estragon” olarak bilinir.

TARHUN OTUNUN SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI VARDIR. BUNLARDAN BAZILARI ŞUNLARDIR:

-Vücuttaki fazla tuz ve suyu idrar yoluyla atar.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Gaz oluşumunu önler.

-Bağırsaklardaki parazitleri temizler.

-Adet dönemindeki ağrıları azaltır.

-Güzel ve etkili kokusuyla ağız kokusunu giderir.

-Antiseptik özelliğiyle vücuttaki mikroplarla savaşır. Çay olarak içildiğinde diş ve diş eti enfeksiyonlarını önler.

TARHUN OTU NASIL KULLANILIR?

Tarhun otunu yemeklerde, salatalarda veya çay olarak kullanabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır.

Tarhun otu, hafif tatlı ve kekremsi bir baharattır. Aroması çok güçlüdür. Bu yüzden yemeklere çok az miktarda eklemek gerekir. Aksi halde yemeğin tadını bastırabilir. Ayrıca yemeğin suyuna pişirme başında koyarsanız, aroması daha iyi yayılır.

Tarhun otu, sirke ile de çok yakışır. Kendi tarhunlu sirkenizi yapabilir ve salatalarınızda kullanabilirsiniz.

Tarhun otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Sıcak suya biraz tarhun otu atın ve demlenmesini bekleyin. Sonra süzün ve içebilirsiniz.

Tarhun otu bulamadığınızda yerine ne kullanabilirsiniz? Sirke, biber ve tuz, tarhun otunun acı-ekşi tadını yakalamak için kullanabileceğiniz malzemelerdir. Tarhun otunun kokusunu vermek için ise başka bir ıtırlı bitki olan fesleğen kullanabilirsiniz.