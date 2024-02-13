Hazine arazilerini Suriyelilere verin talimatı. Bir sürü ilde olmuş Manisa Ticaret Odası Başkanı tek başına direnmiş

Ülkemizde bulunan milyonlarca Suriyeli sığınmacının topraklarımızda kalıcı hale getirilmek istendiğine yönelik açıklama Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ile kameralar önünde görüşen Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ın, Akalın ile aralarında geçen diyalogları duyan vatandaşlar duyduklarına inanamadı.

‘HAZİNE ARAZİLERİNİ SURİYELİLERE VERİN’ TALİMATI

Yılmaz, kendisine gelen skandal talimatı ‘Cumhurbaşkanının himayelerinde’ olan bir proje diyerek açıkladı. FAO adlı projede 5 vilayetin seçildiği ve kendilerine yapılacak olan bağış ile Suriyelilere hazine arazilerini verin talimatı aldığını şu sözler ile ifade etti:

Burada bir proje, Sayın Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde bir proje yapılıyormuş. FAO, işte 5 vilayet seçmişler geldiler buraya. Sayın Vali imzalamış, bizim de partner olarak imzalamamız gerekiyormuş. Birleşmiş Milletlerin Amerikalı bayan bir başkanı.

İşte buyurun ne var? “Efendim mevzu şu, buradaki gelen Suriyelilerin burada kalıcı olarak hazine arazilerinin bunlara verilmesi, 30 dönüm 50 dönüm filan” Evet ne olacak ? Bu işte 3.8 milyon bir hibe , bağış verecekmiş onlar. Sonra işte Yunt Dağı’nda, Recepli, Örselli, Karavelli işte ne varsa orada bunlara yer verecekler.

“BEN BUNU İMZALAMAM” DİYEREK TEK BAŞINA DİRENMİŞ

Mehmet Yılmaz’ın, Cumhurbaşkanının himayesinde olduğunu ifade ettiği bu projeye karşı tek başına direnen Mehmet Yılmaz, kendisine gelen bu talimatı imzalamayacağını, “Dedim, ben bunu imzalamam. Sayın Cumhurbaşkanım ayet değil ki bu dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız söyleyebilir.

AYDIN imzalamış, BURSA imzalamış, BALIKESİR imzalamış, Manisa 5 tane vilayet.

‘ASLİ UNSURLAR’ SKANDALI

Hazırlanan protokolde Türklerin ve Suriyelilerin bu topraklardaki asli unsurlar olduğu ifade edilince Manisa Ticaret Odası Başkanının tepkisi şu şekilde oluyor: “Bir de öyle bir protokol hazırlamış ki hazırlayan vatandaş, buradaki asli unsurlar diyor.. Türk ve Suriyeliler eşit şekilde bundan faydalanır diyor. Ya dedim bir kere Suriye asli unsur değil dedim. Asli unsur biziz. Bunlar da burada mülteci, misafir statüsünde.

E ne olması lazım. Ben dedim “imzalamıyorum”.

Bir kavga, bir gürültü bayağı bozduk. Ya dedim ben size 4 milyon dolar vereyim, alın siz Amerika’ya götürün”

MANİSA’DA HAYATA GEÇMEMİŞ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Suriyelilere hazine arazilerinin verilmesi yönünde kendisine gelen talimatı reddetmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

“Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de kalıcı hale getirmek için 5 vilayetimizdeki hazine arazileri Birleşmiş Milletlerin fonlarıyla Suriyeli sığınmacılara verilmek isteniyor.

Erdoğan buna hem destek veriyor hem de valiler eliyle STK’ları da işin içine sokmaya çalışıyor.

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz gibi bir vatansever sayesinde ise hükümetin desteklediği bu proje Manisa’da hayata geçmemiş”

İYİ PARTİ’DEN KONU HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

Ortaya çıkan vahim talep sonrasında İYİ Parti Genel başkan yardımcısı Kürşad Zorlu TBMM’ye konu hakkında bir soru önergesi veri. 4 soruluk önergenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından cevaplanması istendi.

Zorlu tarafından verilen soru önergesine Cevdet Yılmaz’ın cevaplanmasının istendiği sorular şu şekilde oldu:

1. Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında bahsi geçen şekilde bir proje yürütülmekte midir?

2. Yürütülmekte ise söz konusu proje ile amaçlanan nedir?

3. Proje hangi illeri kapsamaktadır?

4. Proje çerçevesinde ne kadarlık arazi tahsisi yapılması planlanmaktadır?