Yüzleri maskeli kişiler sokak ortasında palalar ile birbirine saldırdı. Bunlar daha iyi günleriniz

Başta Suriye ve Afganistan olmak üzere Orta Doğu’dan gelen milyonlarca kaçak göçmen ve sığınmacı büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke olurken, Avrupa ülkeleri de büyük sorundan nasibini alıyor.

Özellikle İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki milyonlarca sığınmacı neden oldukları şiddet olayları ile sokakları tehdit ediyor.

Son olarak Hollanda’da Eritreli binlerce sığınmacı sokakları ateşe vererek eylem yapmışlardı.

SOKAK ORTASINDA PALALARLA SALDIRDILAR

İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen son görüntü sığınmacıların neden olduğu şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Kentin güneyindeki Stockwell’de çekilen bir görüntüde Afrika kökenli göçmenlerin palalar ile birbirine saldırdıkları görüldü. Bir otobüsten çekilen görüntüde yüzleri maskeli bir grubun palalar ile birbirine saldırdığı görüldü. Sosyal medyada gündem olan videoda elinde pala bir bir kişinin gruptan uzaklaşmak için kaçması da dikkat çekti.