Suriyeli hırsızı esnaf copla kovaladı. İstanbul Fatih'te gerçekleşti

Olay, İstanbul Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında gerçekleşti. Market işleten Şaban Kar iş yerinde oturduğu sırada içeriye giren şüpheli kendisinden para istedi.

Market sahibi olumsuz yanıt verince şüpheli belinden çıkardığı bıçakla market sahibini tehdit etti. Kar, tezgahın altında bulunan copla bıçaklı saldırganın kafasına vurdu.

COPLA KOVALADI

Hırsız marketten kaçarken market sahibi ise copla kovalamaya başladı. Kar, ara ara yakaladığı saldırgana copla vurdu.

"ONUN ELİNDE BIÇAK, BENİM ELİMDE COP, YETİŞTİKÇE VURDUM"

Kovalamaca anı ise sokak kameralarına yansıdı.

Market sahibi Şaban Kar, "Cumartesi günü gece saatlerinde ben markette otururken bir kişi müşteri kılığında geldi. Para istedi vermek istemedim, sonra birşeyler istedi, yine vermek istemedim. Bana bıçak çekti, o bıçak çektiği esnada kafasına copla vurdum. Dışarıya doğru kaçmaya başladı. Ben de onu kovalamaya başladım. Kovalarken yetiştikçe vurdum. Sonra polis çağırdım, polis geldi. Eşgali bilinen bir kişiymiş. Uzun süre sokakta kovaladım, sonra sokağı döndü yine copla kovaladım. Onun elinde bıçak benim elimde cop, yetiştikçe vurdum’’ diye konuştu

SURİYELİ ÇIKTI

Öte yandan sosyal medyada yayılan iddialara göre, hırsız Suriye uyrukluymuş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından “Eline sağlık oğlum” yorununu yaptı.