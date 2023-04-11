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Hazine iki ihaleyle yine dev bir borçlanmaya imza attı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde yine borçlanmaya gidildi. 15,5 milyar lira borçlanılırken, ihalede bileşik faiz en düşük yüzde 14,92 oldu

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:35
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Hazine iki ihaleyle 15,5 milyar TL borçlandı

Hazine iki ihaleyle yine dev bir borçlanmaya imza attı
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Hazine yine iki ihaleyle 15,5 milyar lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl  vadeli ve 10 Yıl  vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri gerçekleştirdi.

3 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 169,5 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 157 milyon TL oldu.

İHALEYE 416 MİLYON LİRA TEKLİF GELDİ

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 14,92, ortalama yüzde 14,99, en yüksek yüzde 15,21 olurken, basit faiz ortalama yüzde 14,47 seviyesinde geldi.

Tahvil ihalesinde satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 12 Nisan 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 2 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

10 yıl vadeli sabit kuponlu ihalede 9 milyar 189 milyon TL teklif gelirken, net satış 6 milyar 477,1 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 6 milyar 767 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 12,20, ortalama yüzde 12,39, en yüksek yüzde 12,53 olurken, basit faiz ortalama yüzde 12,02 seviyesinde oluştuİhalede minimum fiyat 95.003 TL, ortalama fiyat 95.716 TL olarak belirlendi.Yeniden ihraç edilecek 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 12 Nisan 2023 Çarşamba, geri ödemesi 13 Ekim 2032 tarihinde olacak.

 

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