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Hazine'den dev borçlanma paralar faize akacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlenen tahvil ihalesiyle 1 milyar 919,5 milyon lira borçlanmaya gitti

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:37
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Hazine tahvil ihalesiyle 1 milyar 919 milyon lira borçlandı

Hazine'den dev borçlanma paralar faize akacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, itfa tarihi 20 Mayıs 2026 olan TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 1 milyar 319.5 milyon TL satış yapıldı

İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 600 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış utarı 1 milyar 919.5 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede; nominal teklif 2 milyar 920 milyon, nominal satış 1 milyar 425 milyon TL ortalama minimum fiyat 89.667 TL, ortalama fiyat 92.598 TL, dönemsel faiz yüzde 4,0 oldu.

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