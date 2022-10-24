Hazine'ye giren kaynağı belirsiz 28 milyar doları Bakan Nureddin Nebati'nin açıklaması bekleniyor

Yeniçağ- Tolga Şahin

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'net hata ve noksan' kaleminde görünen ve bu yılın ilk sekiz ayında 28 milyar doları aşan kaynağı belirsiz para girişiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Çıray, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"BU RAKAMLAR TÜRKİYE'NİN NASIL KARANLIK BİR EKONOMİ YÖNETİMİNE MARUZ KALDIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR"

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesine göre, cari açık bu ayda 3 milyar 112 milyon ABD dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 40 milyar 889 milyon dolara çıktı. Resmi kaynaklardan gördüğümüz bu rakamlar, Türkiye'nin nasıl karanlık bir ekonomi yönetimine maruz kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Cari açık 40 milyar doların üzerine çıkarken ödemeler dengesindeki 'net hata ve noksan' kalemi ise 18 aydır düzenli olarak artmış ve rekor kırarak 28 milyar doları geçmiş.

Ödemeler dengesinde artı işaretli net hata ve noksan kaleminin hiç görülmemiş bir biçimde yüksek miktarda olmasının, ciddi ve başarılı ekonomistler, ancak yurt dışından kayıt dışı bir döviz girişi sağlanmasıyla olabileceğini söylüyor. Çünkü miktar o kadar yüksek ki basit hata veya eksikliklerden kaynaklanması olanaksız. Oluşan cari açığın büyük bir bölümünün ise net hata noksan kalemindeki kaynağı belli olmayan döviz girişi ile finanse edildiği ileri sürülüyor. Söz konusu döviz girişinin kaynağı derhal kamuoyuna açıklanmalıdır.

"HİÇBİR ÜLKENİN BAŞKA BİR ÜLKEYE BABASININ HAYRINA PARA VERMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler, enerji sorunları, savaş gibi uluslararası etkileri olan bir dönemden geçerken hiçbir ülkenin başka bir ülkeye babasının hayrına para vermesi düşünülemez. Seçimlerde kaybedeceğini ve artık ömrünü doldurduğunu anlayan siyasi iktidar, ekonomiyi toparlayabilmek adına dışarıdan aldığı ya da alacağı dövizlerin karşılığında hangi tavizleri veriyor?

Ağzından 'beka sorunu' lafını düşürmeyen Cumhur İttifakı üyeleri, asıl beka sorununun ekonomik bağımlılık olduğunu ne zaman anlayacaklar? Ekonominin düzelebilmesi için her şeyden önce demokrasi, hukuk, güven olması gerektiğini bile anlayamayan siyasi iktidarın, sırf iktidar süresini uzatabilmek için Türk Milleti'nin başına başka çoraplar örmesine izin vermeyeceğiz ve ilk seçimde bu iktidarı gönderip refah içinde yaşayan bir toplumu yeniden tesis edeceğiz."

Aytun Çıray'ın Bakan Nebati'ye yönelttiği sorular şöyle:

"Kaynağı bilinmeyen çok yüksek miktardaki döviz girişinin kaynağı nedir? Açıklamayı düşünüyor musunuz?

İçinden geçtiğimiz uluslararası ilişkilerdeki ekonomik krizler, savaşlar ve ticari ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, hiçbir ülkenin kendi milli çıkarlarını bir kenara bırakarak başka bir ülkeye havadan para vermeyeceği açıktır. Bu durumda kaynağı belli olmayan döviz girişinin karşılığında ne gibi tavizler verilmiştir? Kaynağı belli olmayan paraya ne kadar faiz ödenmektedir?"