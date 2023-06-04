Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Şimşek'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Erdoğan bugün yeni kabineyi açıkladı.

Mehmet Şimşek yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak 1967'de Batman doğumlu.

Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak 1967'de Batman doğumlu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.



Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.



Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.



Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.