Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ardı ardına rekorlar kırmaya başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nın açılışında konuştu.

Bakan Nebati, "Son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarımızın toplam aktifleri iki katına çıkarak Eylül 2022 itibarıyla 1.1 trilyon liraya ulaştı. Türk bankacılık sistemindeki payı son 5 yılda yüzde 8.5 seviyesine kadar yükseldi" bilgisini paylaştı.

"İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM"

Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat bakımından tarihi yüksek seviyelere ulaşmayı ve ardı ardına rekorlar kırmayı başardıklarını, bunun yanı sıra insan odaklı yaklaşımlarından asla ödün vermediklerini vurgulayan Nebati, şunları söyledi:

"Bunu da tüm olumsuz küresel koşullara rağmen başardık. Küresel ekonomide resesyon alarmları çalarken biz, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 7.5'lik bir büyüme kaydettik. Hedefimiz, ülkemizi güçlü bir üretim ekonomisi haline getirmektir. Bu hedefe ulaşmak için gerekli tüm altyapıya ve kararlılığa sahibiz. Son 20 yıllık dönemde ülkemizin her köşesinde altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladık. Şimdi kaynaklarımızın önemli bir kısmını katma değerli üretime yönlendiriyor, ülkemizde yatırım yapmak, ülkemizin büyük potansiyeline ortak olmak isteyen herkese kapsamlı destekler sağlıyoruz."

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK MESAJI

Nebati, bugün yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelenlerin Türkiye'nin büyük potansiyelinin farkında olduklarına ve gelecek planlarını bu doğrultuda yaptıklarına inandığını söyledi ve ekledi: "Bunu yurt dışı gezilerde gerçekleştirdiğim görüşmelerde de çok net bir şekilde müşahede etme imkanı buluyor ve bu artan ilgiden büyük memnuniyet duyuyorum"

Nebati, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımızın da vanasını önümüzdeki yıl inşallah açıyoruz. Keza nükleer santralimizi yine önümüzdeki yıl devreye alıyoruz. Böylece ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını giderek azaltmak konusunda da kararlıyız" dedi.

İSLAMİ FİNANS VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dünyada İslami finansın spekülasyona kapalı olması nedeniyle konvansiyonel finansa göre daha sağlam temeller üzerinde yükseldiğini, İslami finansın küresel düzeyde aktif büyüklüğünün 2021 itibarıyla 3.1 trilyon dolar seviyelerine ulaştığını belirterek, "Özellikle İslam ülkelerinin katılım finans ekosistemine entegrasyon düzeylerinin artmasıyla birlikte içinde bulunduğumuz yılın sonunda bu büyüklüğün 3,4 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan katılım finans ekosisteminin artık finansal hizmetler sektörünün en değerli unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Nebati, katılım finans kuruluşlarının geleneksel finans kuruluşları ile eşit şartlarda rekabet edebilecekleri yasal düzenlemelere büyük önem verdiklerini söyledi.

"TORUNLARIMIZ 'İYİ Kİ ERDOĞAN'IN TORUNLARIYIM' DİYECEK."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşmasında da şunları söylemişti:

"Gelen tüm krizlerin üstesinden gelen bir iradeleri bulunduğunu" aktaran Nebati, şöyle devam etti: "Bu irade şunu çok iyi bilir, kaderin üstünden bir kader vardır. Bu kader, bu ülkeyi 21. yüzyıl ülkesi yapacak. Bu kader, 'Türkiye Yüzyılı' derken, bunu dillendirenleri de asla yarı yolda bırakmayacak. Başaracağız ve yüzyılın sonuna gelindiğinde torunlarımız emek sarf eden görünen ve görünmeyen tüm kahramanları öyle bir yad edecek ki, 'iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, iyi ki 21. yüzyılda dünyaya geldim, iyi ki 21. yüzyıla damga vuran Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyım' diyecek."