Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Şimşek'in arkadaşına arazi satılmasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in arkadaşına arazi ihalesi verildiği iddialarını yalanladı.

KAYNAK: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Şimşek'in arkadaşına arazi satılmasını yalanladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, bir gazetede yer alan "Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan 2023 olduğu belirtilerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söz konusu tarihte Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye'de de bulunmadığı bildirildi.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bakanlığa atandığı ilk gün olan 4 Haziran'da Bakanlığın birimleri ile bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net bir talimat verdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Şimşek, bu talimatıyla 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.' ifadesini açıkça belirtmiştir.

Bu yaklaşım, Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek'in geçmiş 11 yıllık bakanlığı döneminin net bir duruşudur.

Bu çerçevede, bir fotoğraf karesi ve zorlama bir ifadeyle 'arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı' imasıyla yapılan bu haber kesinlikle doğru değildir.

Bir fotoğraf karesiyle oluşturulmak istenen algı gazetecilik etiğine de aykırıdır. Ayrıca, haberi yapan gazeteci bizi arayıp haberin doğru olup olmadığını sormamıştır.

Gazeteciliğin en temel unsuru olan 5N1K kuralına uyulmadan sadece 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan bu haber gazetecilik değildir.

Bu gazeteci, masa başında kendi hikayesini yazarak bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltma yoluna gitmiştir.

Bu haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."

ekran-goruntusu-2023-09-20-151154.png

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Kiracı evi yakıp kaçtı Güncel
Kiracı evi yakıp kaçtı
Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu Güncel
Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu
Erdoğan onay verdi İsveç iptal etti Dünya
Erdoğan onay verdi İsveç iptal etti
Öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişme: 8500 TL destek ödemesi yapılacak Güncel
Öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişme: 8500 TL destek ödemesi yapılacak
Bamya tarlasında yetiştirdi jandarma hepsini söktü Güncel
Bamya tarlasında yetiştirdi jandarma hepsini söktü
Kerem Aktürkoğlu 14 farklı alanda ticarete atılıyor Spor
Kerem Aktürkoğlu 14 farklı alanda ticarete atılıyor
Şap aşısı yapılmaya başlandı Güncel
Şap aşısı yapılmaya başlandı