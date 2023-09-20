Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Şimşek'in arkadaşına arazi satılmasını yalanladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, bir gazetede yer alan "Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan 2023 olduğu belirtilerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söz konusu tarihte Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye'de de bulunmadığı bildirildi.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bakanlığa atandığı ilk gün olan 4 Haziran'da Bakanlığın birimleri ile bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net bir talimat verdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Şimşek, bu talimatıyla 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.' ifadesini açıkça belirtmiştir.

Bu yaklaşım, Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek'in geçmiş 11 yıllık bakanlığı döneminin net bir duruşudur.

Bu çerçevede, bir fotoğraf karesi ve zorlama bir ifadeyle 'arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı' imasıyla yapılan bu haber kesinlikle doğru değildir.

Bir fotoğraf karesiyle oluşturulmak istenen algı gazetecilik etiğine de aykırıdır. Ayrıca, haberi yapan gazeteci bizi arayıp haberin doğru olup olmadığını sormamıştır.

Gazeteciliğin en temel unsuru olan 5N1K kuralına uyulmadan sadece 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan bu haber gazetecilik değildir.

Bu gazeteci, masa başında kendi hikayesini yazarak bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltma yoluna gitmiştir.

Bu haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."