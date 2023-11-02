Hazine ve Maliye Bakanlığı binası boşaltılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emek'teki binasından çıkma kararı aldı. Binaya deprem tehlikesi için riskli raporu verilirken personele taşınma kararının sözlü olarak bildirildiği iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı binası boşaltılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yer aldığı geçmişte Hazine Müsteşarlığı’nın da kullanmış olduğu yapan Ankara İnönü Bulvarı üzerindeki büyük binada personele sözlü olarak taşınma hazırlıklarına başlaması talimatının verildiği öğrenildi.

Şu an için herhangi bir yazılı bildirim olmazken görev alan personelin sözlü talimat üzerine taşınma hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Resmi bilgi henüz yapılmasa da deprem açısından riskli raporu verildiği yönünde bilgiler de verildi.

bakanlik.jpgGeçmişte Halkbank için yapılan ancak Hazine Müsteşarlığı’nın Halkbank’a haber vermeden yerleştiği bina, ekonomi yönetiminin önemli merkezi olmuştu.

YENİ BİNA HAKKINDA HENÜZ BİR BİLGİ YOK

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre; taşınılacak yer ve zaman konusunda resmi bir bildirimde bulunulmadığı ancak personelin eşyalarını toplamaya başladığını belirttiler. Personele, mümkün olduğunca birimlerin bir arada olacağı bir çözüm için çalışıldığının söylendiği belirtildi.

hazinevemaliyebina.jpgHazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu binasında, daha önce Hazine Müsteşarlığı bünyesinde olan başta denetim olmak üzere, kamu finansmanı, sigortacılık, KİT, dış ilişkiler gibi birimler bulunuyordu.

Hazine Müsteşarlığı ve sonrasında oluşturulan Dış Ticaret Müsteşarlığına ev sahibi yapan bina, Başbakanlık sistemi döneminde ilgili bakanların da makamını ev sahipliği yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturulmasıyla da, Maliye Bakanlığı’nın TBMM’nin karşısında bulunan binası ile birlikte Bakan makamı bulunan iki binadan biriydi.

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