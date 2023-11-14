Hazine'den dev borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 10 milyar 536,34 milyon lira borçlandı.

KAYNAK: AA
Hazine'den dev borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün tahvil ihalesi düzenledi.

İhalede 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde eksi 1,35, bileşik faiz yüzde eksi 1,35 oldu.

NET SATIŞ 5 MİLYAR

Nominal teklifin 22 milyar 524 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 970 milyon lira, net satış 5 milyar 536,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

10 MİLYAR BORÇLANMA

Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 531 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 10 milyar 536,4 milyon lira borçlandı.

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