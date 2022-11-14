Konaklama Vergisi geliyor. Tabii oteller pansiyonlar ücretlerine yansıtacak bunu

Konaklama vergisi uygulanacak mı uygulanmayacak mı işte bu sorunun cevabı belli oldu. Erteleniyordu ancak uygulanmasına karar verildi Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023 yılında yüzde 2 olarak müşterilerden alınacak, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konaklama vergisinin yasallaştığı dönemde yüzde 1 olarak uygulanacağı daha sonra ise yüzde 2'ye çıkarılacağı açıklanmıştı. Erteleme kararıyla şimdiye kadar uygulanmamıştı.

YASAL DÜZENLEME 2019'DA YAPILMIŞTI

Konaklama vergisi 2019 yılında çıkarılmış ancak 2 yıldır uygulanmıyordu. 7194 sayılı yasanın 9’uncu maddesine göre getirilen konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Yasanın bir başka maddesine göre ilk bir yıl oran yüzde 1 olarak uygulanacaktı. Ve sonunda iktidar konaklama vergisini uygulamaya geçirmeye karar verdi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren hayata geçiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı taslak hazırladı ve uygulamanın nasıl olacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağını 10 Ekim 2022 tarihinde görüşe açtı. Taslak hala Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor ancak Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Konaklama vergisinde yeni bir erteleme düşünülmüyor.