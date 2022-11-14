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Konaklama Vergisi geliyor. Tabii oteller pansiyonlar ücretlerine yansıtacak bunu

Otellerde yeni dönem başlıyor, tatile gitmek isteyen bir kez daha düşünecek. Ertelenen konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren hayata geçiriliyor. Verginin yılbaşından itibaren yüzde 2 olarak uygulanacağı tahmin ediliyor

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:37
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Hazır mısınız beyler Konaklama Vergisi geliyor. Tabii oteller pansiyonlar ücretlerine yansıtacak bunu

Konaklama Vergisi geliyor. Tabii oteller pansiyonlar ücretlerine yansıtacak bunu
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Konaklama vergisi uygulanacak mı uygulanmayacak mı işte bu sorunun cevabı belli oldu. Erteleniyordu ancak uygulanmasına karar verildi Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023 yılında yüzde 2 olarak müşterilerden alınacak, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konaklama vergisinin yasallaştığı dönemde yüzde 1 olarak uygulanacağı daha sonra ise yüzde 2'ye çıkarılacağı açıklanmıştı. Erteleme kararıyla şimdiye kadar uygulanmamıştı. 

YASAL DÜZENLEME 2019'DA YAPILMIŞTI

Konaklama vergisi 2019 yılında çıkarılmış ancak 2 yıldır uygulanmıyordu. 7194 sayılı yasanın 9’uncu maddesine göre getirilen konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Yasanın bir başka maddesine göre ilk bir yıl oran yüzde 1 olarak uygulanacaktı. Ve sonunda iktidar konaklama vergisini uygulamaya geçirmeye karar verdi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren hayata geçiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı taslak hazırladı ve  uygulamanın nasıl olacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağını 10 Ekim 2022 tarihinde görüşe açtı. Taslak hala Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor ancak Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Konaklama vergisinde yeni bir erteleme düşünülmüyor. 

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Ot gibi
14.11.2022 09:48
Bana ne zaten tatile gittiğim, otelde kaldırğm yok. Küçücük dünyamda yaşıyorum ot gibi.  
 
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