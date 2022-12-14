Köy evinde kalan da vergi ödeyecek. Eğleniyor musunuz çıkar telefonun diyenler amcalar

Köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden de artık konaklama vergisi alınacak.

Buna göre, otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy, ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden konaklama vergisi alınacak. Vergi oranı yüzde 2 olacak.

Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apart otel, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.

NTV'nin aktardığına göre, lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamında.

Öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarda öğrencilere yönelik konaklama hizmeti vergiden muaf.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik personeli de konaklama vergisinden muaf.