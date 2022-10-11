Müjde! Nur topu gibi bir vergimiz daha oldu. Karavan ve çadıra da konaklama vergisi ödenecek

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, yeni bir vergi daha alınacağını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptığı son paylaşımla yeni bir vergi alınacağını duyurdu.

Özkiraz'ın paylaşımına göre karavan ve çadır için de konaklama vergisi alınacak. Gelişmeyi esprili bir dille duyuran Özkiraz, duruma ''Yakında eve gelen yatılı misafire de vergi alırlar'' sözleriyle atıfta bulundu.

Konaklama vergisinin otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacağı ve çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılmasının da konaklama vergisine tabi olacağı öğrenildi.

İşte Özkiraz'ın o paylaşımı:

''Torba yasada karavan ve çadır da konaklama vergisine tabi tutulmuş.

Yakında eve gelen yatılı misafire de vergi alırlar''