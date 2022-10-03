3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • HBO Max’tan flaş açıklama. Türkiye'de yayına girmeyeceğiz

HBO Max’tan flaş açıklama. Türkiye'de yayına girmeyeceğiz

Warner Bros. Discovery’nin bünyesindeki dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan ‘Türkiye’ye geliyor’ iddialarını yalanladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:59
Takip Et

HBO Max’tan flaş açıklama. Türkiye'de yayına girmeyeceğiz

HBO Max’tan flaş açıklama. Türkiye'de yayına girmeyeceğiz
+
Aa
-

WebTekno’ya konuşan Warner Bros. Discovery’nin Türkiye iletişim ajansı, iddiaları yalanlayarak HBO Max’in Türkiye’de yayına başlamayacağını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery’nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır" açıklaması “HBO Max Türkiye’ye geliyor” şeklinde yorumlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
3
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
4
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
5
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
6
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿İETT otobüsünün önünü kesen sürücü zor anlar yaşattı
﻿İETT otobüsünün önünü kesen sürücü zor anlar yaşattı
﻿İETT otobüsünün önünü kesen sürücü zor anlar yaşattı
﻿BM uzmanları İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
﻿BM uzmanları İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
﻿BM uzmanları İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
﻿Mansur Yavaş’tan Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener paylaşımı
﻿Mansur Yavaş’tan Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener paylaşımı
﻿Mansur Yavaş’tan Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener paylaşımı
﻿Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1456 kişi yakalandı
﻿Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1456 kişi yakalandı
﻿Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1456 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.