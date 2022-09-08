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HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonda 'fuhuş' detayı

HDP'li Semra Güzel'in, yakalandığında yanında bulunan F.D.'nin, insan kaçakçısı C.T. ile irtibat kurması üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takibe alındığı ve fuhuş yaptığı kadına yurt dışına gideceğini söylediğinin tespit edilmesiyle operasyonun gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:34
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:39
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçış planının detayları ortaya çıktı! Fuhuş şebekesi ile birlikte...

HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonda 'fuhuş' detayı
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonunda birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkınca fezleke hazırlanarak, dokunulmazlığı kaldırıldı ve 24 Mart 2022'de yakalama kararı çıkarıldı. Firari Güzel, 2 Eylül'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak gerçekleştirdiği operasyonda, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı.

HDP'li Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları da ortaya çıktı. Buna göre MİT, HDP'li Güzel ile birlikte yakalanan F.D.'nin, PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçtiğini belirledi.

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle de irtibatı bulunduğu belirlendi. F.D.'nin, kaçış girişiminden önce İstanbul'daki otelde fuhuş yaptığı yabancı uyruklu kadına yurt dışına gideceğini söylediği tespit edildi. F.D.'nin hareketliliğinin saptanması üzerine MİT ve emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı ve Semra Güzel ile F.D., İstanbul çıkışında yakalandı.

Semra Güzel ile yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan F.D.'nin, daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunduğu öğrenildi.

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