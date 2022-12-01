1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP Edremit İlçe Başkanı PKK üyeliğinden tutuklandı

HDP Edremit İlçe Başkanı PKK üyeliğinden tutuklandı

Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:41
Takip Et

HDP Edremit İlçe Başkanı PKK/KCK üyeliğinden tutuklandı

HDP Edremit İlçe Başkanı PKK üyeliğinden tutuklandı
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K, çıkarıldığı hakimlikçe "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan S.K'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı belirtildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini Çanakkale'de, 3'ünü Balıkesir'de yakalamıştı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.