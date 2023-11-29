HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına 9 yıl 4 ay hapis cezası

Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Mızraklı’ya verilen hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından usulden bozulmuştu. Mızraklı, 15 Mart’ta yeniden yargılanmaya başlamıştı.
Savcı ve sanık savunma yaptı
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Mızraklı, SEGBİS ile katıldı. Mızraklı, suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı, Mızraklı’nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, sanığın suçunu sabit bularak hapis cezasına hükmetti.